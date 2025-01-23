Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 17:36
Hangi Kurumu Tercih Ermeliyim?

Merhaba, herkese iyi akşamlar. Ekpss tercih sürecinde hangi kurumu tercih etmeliym? Maaş ve Mali haklar konusunda hangi kurum daha iyi? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

1-)Büyükçekmece Belediye Başkanlığı (İstanbul) - Memur

2-)Devlet Arşivleri Başkanlığı (İstanbul) - Memur

3-)İklim Değişikliği Başkanlığı (Ankara) - VHKİ

4-)Genelkurmay Başkanlığı (Ankara) - Memur

5-)Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) - VHKİ

6-)Kamu Denetçiliği Kurumu (Ankara) - Memur

7-)Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu (Ankara) - VHKİ

8-)Karayolları Genel Müdürlüğü (Merkez, Taşra) - VHKİ

9-)M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Tesisleri İşletme (Erzincan, Malatya) - Memur

10-)Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Ankara) - Memur, VHKİ

11-)Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (İstanbul) - Memur

12-)Türk Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (İstanbul) - Memur, VHKİ

13-)Vakıflar Genel Müdürlüğü (Ankara) - Memur

14-)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Ankara) - Memur

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