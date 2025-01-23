Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2025 17:44
Eğitim Mazereti İptali

Ben eğitim mazereti yapıp farklı bir ilde göreve başladım. 3+1 sistemi yüzünden kazandığım okula devamlılık sağlayamamıştım ve şimdi azami yılım dolduğu için atılma tehlikem var. Eğer atılır, tekrar aynı şehirde aynı bölümü kazanırsam eğitim mazeretine devam edebilir miyim?

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