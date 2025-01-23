KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


23 Ocak 2025 19:07
Hem kpss hem yds şartı olan alımlarda mülakata çağrırken hangi puana bakılıyor?

Arkadaşlar bi ilana başvurdum hem kpss puanı hem de en az 80 puan yds istiyor. Bölüm şartı da dahil tüm şartları saglıyorum. Bu alıma çağrılırken kpss puanına göre mi çağrıyorlar yoksa bi ortalama alma durumu falan var mı? Alıma dair dosyada bunla ilgili bi bilgi yok.

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