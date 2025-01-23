Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


23 Ocak 2025 19:13
eklem ağrıları

hocalarım görev yaptığım cami uzakta ve camime gidip geldiğm de bazen ağrı ma oluyor .bu ağrılı durumlar da bir veya iki vakit evimin dibinde cami var orada namaz kılsam maaşım helal olur mu .keyfiyet değil sağlık problemi açısından.ortapedi doktoru kendimi bu durumda yormamamı tavsiye etti.


UrfalıAbdibey
Aday Memur
23 Ocak 2025 19:14

ben müezzinim ve imam var görevli olduğum camide.

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