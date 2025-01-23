KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 19:23
msb akaryakıt ikbal başvurdum KPSS puanımla işçi olarak başvurdum şartları nasıl
ben Ankara msb akaryakıt nato ikmal kurumuna başvurdum sürekli işçi olarak kpss ön lisans puanımla sözlü sınava çağırdılar şartları nasıldır maaşı filan

Murat karaduman06
Aday Memur
23 Ocak 2025 19:23
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