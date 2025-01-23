KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 19:23
MSB akaryakıt İkmal başvurdum KPSS puanımla işçi olarak başvurdum şartları nasıl

ben Ankara msb akaryakıt nato ikmal kurumuna başvurdum sürekli işçi olarak kpss ön lisans puanımla sözlü sınava çağırdılar şartları nasıldır maaşı filan


Murat karaduman06
Aday Memur
23 Ocak 2025 19:23
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