Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2025 19:27
8+8 hafta olan analık izni

Merhabalar.. benim sorum şu şekilde... bilgisi olan cevap verirse sevinirim.. 8+8 hafta olan analık izni süresince hizmet puanı işlemeye devam ediyor mu?? Bu 8+8 hafta analık izni boyunca hizmet süresine dahil oluyor mu ? Şimdiden teşekkürler.


lDeimosl
Genel Müdür
23 Ocak 2025 19:59

Ücretsiz izin hariç tüm izinler fiili çalışma süresine dahildir.


Alp88
Aday Memur
23 Ocak 2025 20:17

Bakanlık son çalışilan yerde 2 sene fiilen calisilmamis şeklinde dönem tayinine red vermiş.


MELEK.IM
23 Ocak 2025 20:17

Ücretsiz izne ayrilmadiginiz müddetçe her türlü maaş ve puan ilerlemesi devam eder


Alp88
Aday Memur
23 Ocak 2025 20:18

Halbuki analık izni dahil 2 yılı 3 ay geçkin bir süre çalışma gerçeklestirdik. Fiilen son çalışan yerde 2 yıl dolmamış şeklindeki cevaptan başka birşey çıkarılabilir mi acaba? İtiraz neye göre yapılır?


MELEK.IM
23 Ocak 2025 20:19

Fiilen tam 2 sene dolmuş olmasi gerekir 8 haftalik analık izni buna dahildir raporlu sayılırsın.

Alp88, 2 saat önce

Bakanlık son çalışilan yerde 2 sene fiilen calisilmamis şeklinde dönem tayinine red vermiş.


MELEK.IM
23 Ocak 2025 20:21

Ücretsiz izin almışsınız çalışmamış gözükür.. öyle bi sey mi var yoksa


Alp88
Aday Memur
23 Ocak 2025 20:23

2 yıl sonrasında ücretsiz izindeyim şu an.. yani 2 yıl dolduktan sonra ücretsiz izin aldım..

MELEK.IM, 2 saat önce

Ücretsiz izin almışsınız çalışmamış gözükür.. öyle bi sey mi var yoksa


MELEK.IM
23 Ocak 2025 20:25

Belkide tayin döneminden kaynaklı olmuştur bir ay sonra tekrar mazeret dilekçesi bırak derim


Alp88
Aday Memur
23 Ocak 2025 20:44

Fiili olarak çalışilan süreyi nereden görebilrim acaba ?

MELEK.IM, 2 saat önce

Belkide tayin döneminden kaynaklı olmuştur bir ay sonra tekrar mazeret dilekçesi bırak derim


MELEK.IM
23 Ocak 2025 20:45

Sgk hizmet dökümü iste e devletten

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