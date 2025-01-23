Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 19:36
Engelli emeklilik basvurdum

Merhaba arkadaşlar dün yüzde 50 sürekli sadece gözden rapor aldım 16 yıl 3914 sigortam vardı dün emeklilik için başvuru yaptım sadece engelli raporunda sorum şu kaç ayda sonuçlanır süreç nasıl olacak bilgi verirmisiniz acaba

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