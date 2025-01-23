pomem ön sağlık hakkında

hayırlı forumlar polis adayı arkadaşlarım ve de halihazırda polis olan memur arkadaşlarım size bir sorum olacak. Küçüklüğümde kolumu çivi yarmıştı o zaman 1 cm falandı uzunluğu. Fakat büyüdükçe o çizik de boyumla oranla büyüdü şu an. Eni 1cm bile değil fakat boyunu ölçtüğümde 3-4 cm civarı çıkıyor. yönetmelikte 5cm ve üstünden bahsediyor fakat içimde kuşku var. polis tanıdıklarıma sorduğumda "pudra fondoten vs sür kapat bir şey olmaz" diyorlar. bu konu hakkında bilgisi ya da tecrübesi olan varsa aydınlatabilir mi?

hayırlı forumlar polis adayı arkadaşlarım ve de halihazırda polis olan memur arkadaşlarım size bir sorum olacak. Küçüklüğümde kolumu çivi yarmıştı o zaman 1 cm falandı uzunluğu. Fakat büyüdükçe o çizik de boyumla oranla büyüdü şu an. Eni 1cm bile değil fakat boyunu ölçtüğümde 3-4 cm civarı çıkıyor. yönetmelikte 5cm ve üstünden bahsediyor fakat içimde kuşku var. polis tanıdıklarıma sorduğumda "pudra fondoten vs sür kapat bir şey olmaz" diyorlar. bu konu hakkında bilgisi ya da tecrübesi olan varsa aydınlatabilir mi?