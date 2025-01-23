KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Ocak 2025 19:58
pomem ön sağlık hakkında
hayırlı forumlar polis adayı arkadaşlarım ve de halihazırda polis olan memur arkadaşlarım size bir sorum olacak. Küçüklüğümde kolumu çivi yarmıştı o zaman 1 cm falandı uzunluğu. Fakat büyüdükçe o çizik de boyumla oranla büyüdü şu an. Eni 1cm bile değil fakat boyunu ölçtüğümde 3-4 cm civarı çıkıyor. yönetmelikte 5cm ve üstünden bahsediyor fakat içimde kuşku var. polis tanıdıklarıma sorduğumda "pudra fondoten vs sür kapat bir şey olmaz" diyorlar. bu konu hakkında bilgisi ya da tecrübesi olan varsa aydınlatabilir mi?

Baypar
Şube Müdürü
23 Ocak 2025 21:57

Yazlık üniforma giydiğinde açıkta kalan bölgelerdeki deri lezyonları (ben , yaraizi ) 6 metreden belli olmalıdır.

6 metreden belli oluyorsa elenme sebebidir.

Fontoten falan girme. Önsağlıkta komisyon bazen ıslak mendille siliyor. Bazende komisyon fiziki ve yakından inceleme yaptığı için Fontodaten vb şeyler belli olur.

Böyle şeylere asla girmemeni tavsiye ederim.

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