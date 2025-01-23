Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2025 22:44
Lisans Mezunu olma

Yeni lisans mezunu oldum tibbi sekreterim 663 khk 3+1 süresi içerisindeyim maaşa nasıl bir etki ediyor bilgisi olan varmı? Sözleşme brüt ücretini hastane mi belirliyor doğrudan imzaladim sözleşmeyi?

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