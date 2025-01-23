Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ocak 2025 22:52
Cimer şikayeti

Cimer üzerinden aile bireylerimizden birisi ugradığımız mobingi, ayrımcılığı şikayet ettiğinde, senin kardeşin eşin vs müdürü şikayet etmiş diye soruşturma yemeyiz değilmi :) bilen arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim


oguzhan3301
Aday Memur
23 Ocak 2025 22:53

yersin maalesef hocam 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun 8/4-(a) maddesi uyarınca, "Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini haksız yere şikayet etmek" suçundan durdurma cezası verirler :)


Quake38
Aday Memur
23 Ocak 2025 23:01

Benim haberim yoktu kardeşim benden habersiz yazmış dese yırtamaz mı? :)

oguzhan3301, 2 saat önce

yersin maalesef hocam 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun 8/4-(a) maddesi uyarınca, "Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini haksız yere şikayet etmek" suçundan durdurma cezası verirler :)


oguzhan3301
Aday Memur
23 Ocak 2025 23:02

tamamiyle idarenin yapısına bağlı eğer kıl kuyruk birileriyse uğraşırlar sürekli yer değiştirirler-ek görevlere sürekli senin ismin gider çok uğraşırsın

Quake38, 2 saat önce

Benim haberim yoktu kardeşim benden habersiz yazmış dese yırtamaz mı? :)


umtblc
Şef
23 Ocak 2025 23:11

tamamda benim annemin ebnim kardeşimin eşimin amiri değil ya. benden habersizce şikayet etmiş. bu adamlar bizim amirimiz diye ailemizinde amiri değil ya

oguzhan3301, 2 saat önce

yersin maalesef hocam 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun 8/4-(a) maddesi uyarınca, "Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini haksız yere şikayet etmek" suçundan durdurma cezası verirler :)


umtblc
Şef
23 Ocak 2025 23:13

yok yer değişikliği vs derdi sorun değil o yönden problem yok ama bu işin sonunda karşı tarafı uğraştırabilirmiyiz. en azından yapılan haksızlıkları biraz duyurabilirmiyiz derdindeyim ben

oguzhan3301, 2 saat önce

tamamiyle idarenin yapısına bağlı eğer kıl kuyruk birileriyse uğraşırlar sürekli yer değiştirirler-ek görevlere sürekli senin ismin gider çok uğraşırsın

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