KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Ocak 2025 22:54
Sağlık Daire Hakkında !
Arkadaşlar genel sağlıktan sonra raporlar Ankara'ya gittiğinde bütün öğrencilerin e-nabız geçmişine bakılıyor mu yoksa sadece raporunda sorun olan öğrencilerin mi geçmişine bakılıyor ?

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