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Editörler : swat3410


23 Ocak 2025 22:54
Sağlık kontrolü aşamasında E-nabız'a bakılıyor mu?

Arkadaşlar genel sağlıktan sonra raporlar Ankara'ya gittiğinde bütün öğrencilerin e-nabız geçmişine bakılıyor mu yoksa sadece raporunda sorun olan öğrencilerin mi geçmişine bakılıyor ?


Baypar
Şube Müdürü
24 Ocak 2025 12:16

Sağlık daire E nabıza bakmaz. Doktorların raporunu esas alır. Adayın incelemesi için seni tekrar Ankaraya çağırabilir veya Bir inceleme için tekrardan başka hastaneye sevk verebilir.

Sevk edildiğin hastaneden ise aynı sonuç gelirse elemen yapılır.

Sağlık daire alınan raporun EGM yönetmeliğine göre uygunluğuna bakar. Yönetmeliğe göre geçmen gerektiği halde raporun olumsuz geldi ise başka hastaneye sevk verir.

Yada yönetmeliğe göre geçememen gerektiği halde raporda geçti isen Sağlık daire eleme verir yada sevk eder.


mert6223
Aday Memur
24 Ocak 2025 12:36
Abimcim benim 10 sene önce kbb den kronik bir rahatsızlık tanısı koyulmuş yönetmeliğe baktığımda kronik rahatsızlıklar engeldir diyor ama başka bir maddede ise aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilirde diyor . Ve ben geçen doktora gittiğimde kulağında hiçbir sıkıntı yok bazen yanlış tanı ve teşhis konulabiliyor 10 sene önce olan bir teşhiş dedi bana iştime testim de sağ 7 sol 10 çıktı gayet sağlıklı dedi doktor ama korktum biraz geçmişe bakıp eleme yapılabilir mi diye
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