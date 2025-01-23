Sağlık kontrolü aşamasında E-nabız'a bakılıyor mu?

Abimcim benim 10 sene önce kbb den kronik bir rahatsızlık tanısı koyulmuş yönetmeliğe baktığımda kronik rahatsızlıklar engeldir diyor ama başka bir maddede ise aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilirde diyor . Ve ben geçen doktora gittiğimde kulağında hiçbir sıkıntı yok bazen yanlış tanı ve teşhis konulabiliyor 10 sene önce olan bir teşhiş dedi bana iştime testim de sağ 7 sol 10 çıktı gayet sağlıklı dedi doktor ama korktum biraz geçmişe bakıp eleme yapılabilir mi diye

Abimcim benim 10 sene önce kbb den kronik bir rahatsızlık tanısı koyulmuş yönetmeliğe baktığımda kronik rahatsızlıklar engeldir diyor ama başka bir maddede ise aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilirde diyor . Ve ben geçen doktora gittiğimde kulağında hiçbir sıkıntı yok bazen yanlış tanı ve teşhis konulabiliyor 10 sene önce olan bir teşhiş dedi bana iştime testim de sağ 7 sol 10 çıktı gayet sağlıklı dedi doktor ama korktum biraz geçmişe bakıp eleme yapılabilir mi diye