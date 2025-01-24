Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Ocak 2025 00:30
Meb Açık Lise Sınav Ucreti

Aralık ayında görev yaptığımız açık lise sınav ücreti hesabına yatan oldu mu bizde geçen hafta pazartesi günü paylaşıldı hesaba ne kadar yatacağım aa hala bir gelişme yok sizlerde durum nedir arkadaşlar

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