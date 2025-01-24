Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


24 Ocak 2025 08:51
YANLIŞ İŞLEME İMZA VE SORUMLULUK

Merhabalar belediye şirketinde mühendis olarak çalışmaktayım,yapı ruhsatında imzam var,yapı denetimin getirdiği evrak doğru fakat yerinde yapılan imalat hatalı ileriki süreçte hatayı farkediyoruz ve işlem yapıyoruz bu süreçte müteaahit belediyeyi mahkemeye verip 15 milyonluk tazminat davası açıyor yapılan imalat yıkıldığı için .Yapı ruhsatında benim imzam olduğu için belediye beni suçluyor ve rücu davası açacagını söylüyor fakat durum söyle yapı ruhsatında tek benim değil yapı denetimin ve fenni mesulunda imzası var .Belediye benden rucu ederse ödeyecek ne param var nede malım.

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