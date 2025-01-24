Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2025 09:55
Yılbaşı Haftası Ek Ders (30-31 Aralık 2024 / 1-3 Ocak 2025)

Merhaba arkadaşlar bu yıl Aralık son iki günü ile Ocak ilk üç güne denk gelen ek ders haftasını ödeyen arkadaşlar nasıl hesaplama yaptılar acaba . KBS sisteminde hesaplama dönemi dışında kaldığı için sistem bu tarih aralıklarına izin vermiyor. Üniversitelerde çalışan arkadaşlar cevap verirse sevinirim.

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