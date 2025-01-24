Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ocak 2025 10:07
3+1 e tabi sözleşmeli sağlık personeli 3. yılını doldurduktan sonra........

3+1 e tabi sözleşmeli sağlık personeli 3. yılını doldurduktan sonra tayin haricinde diğer özlük haklarına sahip olur mu? (unvan değişikliği sınavı, kurumlar arası geçiş vb)

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.asm hemşire maaşı??8+8 hafta olan analık izniAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Şartları Nasıl? İller Arası tayin düşünen var mı?Hastanede yer değişikliği tarzı taleplerin ciddiye alınmamasıHizmet birleştirme hakkındayurt dışı görevlentirme tıbbı sekreterİlden taşra ilçeye mehil müddeti var mı ?iller arası açıklandıSözleşmeli Personel 2025 yılı Eş durumu

Sözlük

kötü gün 1 teletext 1 fakirleşme 1 yayın yasağı 1 renk körlüğü 1 şu an çalan şarkı 2 Bugün olanlar 2 en dokunaklı film sahnesi 4 Sağnak yağmur 1 enflasyon canavarı 1

Son Haberler

30 bin liralık alacak için baba ve oğlunu öldürmüş!Starlink uyduları Bitlis gökyüzünde görüntülendiKapanan şirketler 2024'te yüzde 21,4 arttıKule vinç kazasında 2 işçinin ölümüyle ilgili 2 sanık hakim karşısındaBorsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi