idare Mahkemesi dava aşamaları

merhaba arkadaşlar ben EGM'ye dava açtım. 1 ay oldu. fakat dosyada hiçbir ilerleme yok EGM cevapta vermemiş. dava açıldığı sistemsel olarak mı gönderiliyor yoksa posta yoluyla mı. çünkü posta gittiği de gözükmüyor uyapta. bilgisi olan var mı

merhaba arkadaşlar ben EGM'ye dava açtım. 1 ay oldu. fakat dosyada hiçbir ilerleme yok EGM cevapta vermemiş. dava açıldığı sistemsel olarak mı gönderiliyor yoksa posta yoluyla mı. çünkü posta gittiği de gözükmüyor uyapta. bilgisi olan var mı