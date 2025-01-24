Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 11:19
İdare tarafından tazminat davası

Merhabalar belediye şirketinde mühendis olarak çalışmaktayım,yapı ruhsatında imzam var,yapı denetimin getirdiği evrak doğru fakat yerinde yapılan imalat hatalı ileriki süreçte hatayı farkediyoruz ve işlem yapıyoruz bu süreçte müteaahit belediyeyi mahkemeye verip 15 milyonluk tazminat davası açıyor yapılan imalat yıkıldığı için .Yapı ruhsatında benim imzam olduğu için belediye beni suçluyor ve rücu davası açacagını söylüyor fakat durum söyle yapı ruhsatında tek benim değil yapı denetimin ve fenni mesulunda imzası var .Belediye benden rucu ederse ödeyecek ne param var nede malım.


r.diyojen
Genel Müdür
24 Ocak 2025 12:03

Kamu zararlarında kimlerin kasıt, kusur, ihmali varsa onlara kusurları oranında ya da müteselsil olarak rücu edilir. Kusur veya ihmalinizin olmadığını ispatlamanız lehinize olur, aksi halde işler zorlaşır.

Tazminat davasını beklemeden profesyonel hukuki destek almanızı tavsiye ederim, rakam çok yüksek görünüyor.

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