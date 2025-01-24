Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2025 11:56
Becayiş ve Eş Durumu Hakkında Bilgi

İçişleri Bakanlığı 112 AÇM Hizmetli olarak çalışıyorum. Yasayla kadro aldım 2023 de. 9/1 kadro derecem mevcut. Bu üçüncü yılım. Eşimin Sözleşmeli olarak ilk memuriyeti için İstanbul a atanma durumu var. Eş durumundan tayin isteme hakkım var mı? Onun çalışacağı kurum görev yaptığım şehirde yok. Becayiş imkanı bulamazsam nasıl bir yol izlemeliyim?

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