Asttasak Mülakatıma Gidemeyeceğim

Merhaba arkadaşlar, 6 Şubat tarihine Astsubaylık mülakatına çağrıldım. Fakat 6 yıl önceye ait psikiyatri kaydım var. Yönetmelikte son kaydın üzerinden 3 yıl geçmiş olması gerekiyor şartı var bunu taşıyorum ama ayrıyeten tedavinin de sadece 3 ay sürmüş olması gerekiyormuş. Bunu taşımadığım için muhtemelen eleneceğim ve Ankaraya boşuna gitmeyeyim diye düşündüm. Sizin bir fikriniz var mı?

Merhaba arkadaşlar, 6 Şubat tarihine Astsubaylık mülakatına çağrıldım. Fakat 6 yıl önceye ait psikiyatri kaydım var. Yönetmelikte son kaydın üzerinden 3 yıl geçmiş olması gerekiyor şartı var bunu taşıyorum ama ayrıyeten tedavinin de sadece 3 ay sürmüş olması gerekiyormuş. Bunu taşımadığım için muhtemelen eleneceğim ve Ankaraya boşuna gitmeyeyim diye düşündüm. Sizin bir fikriniz var mı?