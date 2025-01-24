KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 11:57
Asttasak Mülakatıma Gidemeyeceğim
Merhaba arkadaşlar, 6 Şubat tarihine Astsubaylık mülakatına çağrıldım. Fakat 6 yıl önceye ait psikiyatri kaydım var. Yönetmelikte son kaydın üzerinden 3 yıl geçmiş olması gerekiyor şartı var bunu taşıyorum ama ayrıyeten tedavinin de sadece 3 ay sürmüş olması gerekiyormuş. Bunu taşımadığım için muhtemelen eleneceğim ve Ankaraya boşuna gitmeyeyim diye düşündüm. Sizin bir fikriniz var mı?

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