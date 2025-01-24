KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Ocak 2025 12:12
önlisans mezunu,lisans okurken memur olarak atanabilirmi ilişki kesmek gerekir mi ?

önlisans mezunuyum şuan önlisans diplomam var ve 4 yıllık aöf okumak istiyorum 4 yıllık aöf okurken önlisans kpss ye gireceğim bunu girebileceğimi araştırdım ilişik kesmeme gerek yok fakat tercih yapıp atanabilmek için 4 yıllık okuldan ilişik kesmem gerekir mi ?


ibrahimf2
Aday Memur
24 Ocak 2025 12:23

Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen

adayların (15 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)

tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.


ibrahimf2
Aday Memur
24 Ocak 2025 12:24

yani mezun olmadığım sürece tercih yapabiliyorum anlamı çıkarttım ben


makine279
Aday Memur
24 Ocak 2025 12:42
Atanabilir tabikide en son mezun olduğun diploma geçerli ama sen ÖSYM kpss 2024 kılavuzunu oku ve iletişime geç
ibrahimf2, 1 saat önce

yani mezun olmadığım sürece tercih yapabiliyorum anlamı çıkarttım ben

Toplam 3 mesaj

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