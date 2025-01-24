Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 13:00
1 senelik gih memuru eş durumu tayin

Kolay gelsin bilen arkadaşların yorumlarını bekliyorum.

1 senedir gih memuru olarak çalışıyorum eşim kadrolu sağlık çalışanı eşim tayin isteyip başka bir ile atanirsa bende mazaret atamasından yanına gidebilrimiyim herhangi bir problemle karsilasirmiyiz

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