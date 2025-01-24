Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 13:05
4 yıllık açık öğretim mezunu astsubay olabilir mi

Şuanda siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisi 1 sınıfım seneye açığa geçmeyi istiyorum açığa geçince bu 4 yılın sonunda dış kaynak alımından girebilirmiyim açık öğretim mezun diploması sorun yaratır mı?

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