Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 13:14
31.DÖNEM SAĞLIK

Merhaba arkadaşlar ben 31 dönem öğrencisiyim Şubatta egitimin 6 ayını geride bırakacağız Sorum Şudur Bütün bölümlerden sağlam almama rağmen , bulundugum ildeki polis olur raporu vermesine rağmen ankaradan SKR raporum geri döndü

Dahiliyede kan verirken hasta griptim bazı değerlerim düşük çıkmıştı doktor beye izah ettim durumu tekrar verme hususunda anlaştık sonra ben tekrar vermeye gidince değerlerim düzgün çıktı

LAKİN ; Doktorun ataması çıkması sebebiyle benim skr raporuma düşük olan değerleri yazdı bu yüzden skr raporum ankaradan geri döndü Adli Ve İdari olarak veya sağlam bir avukat önerisi olan varmıdır tavsiyesi olan

1-Ankaradan gelen yazı labaratuvar hatası olup olmadıgı (kendinle çelişiyor burda) raporun hastaneye iade edilmesi ve gaestroentrolojik açıdan değerlendirilmesini talep ettiler.

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