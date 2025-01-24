Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 13:23
Yüzdeki yara izi JAMYO'ya engel olur mu?

Yüzümde 4 CM'den küçük ve 5 metre ve ilerisinden çok fazla belli olmayan bir dikiş izim var, elerler mi sizce?

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