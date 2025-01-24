meslekten çıkarma cezası sicile işler mii

arkadaşlar bakanlık onay verirse de meslekten çıkarılırsam sicile işler mi? başka yerde işe girerken sicil istiyorlar orda o yazı olursa kimse almak istemez bilen var mı?

arkadaşlar bakanlık onay verirse de meslekten çıkarılırsam sicile işler mi? başka yerde işe girerken sicil istiyorlar orda o yazı olursa kimse almak istemez bilen var mı?