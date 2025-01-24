Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 13:38
meslekten çıkarma cezası sicile işler mii
arkadaşlar bakanlık onay verirse de meslekten çıkarılırsam sicile işler mi? başka yerde işe girerken sicil istiyorlar orda o yazı olursa kimse almak istemez bilen var mı?

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