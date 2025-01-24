KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Ocak 2025 13:42
Tarım kredi alıma çıkacak mı ?

Tarım kredi alıma çıkacak mı çıkacaksa iibf alımı yapar mı ortalıkta 2500 alıma çıkacak diye haberler dolanıyor resmi gazetede yayınlandı diye gerçekliği nedir acaba

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