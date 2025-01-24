Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2025 14:33
Arazi Tazminatı, üst öğrenim durumunda hangi oranda verilir?

Merhaba. İçişleri Bakanlğında teknisyen olarak YİKOB 'ta çalışıyorum. Üst öğrenim olarak Kimya (Fen-Edeb. Fak.) mezunuyum.

Üst öğrenim haklarından arazi tazminatı olarak bilinen ek özel hizmet tazminatını teknisyen mi kimyager mi olarak almam lazım? 2006-10334 te zam ve tazminatlar üst öğrenime göre diyor ama bu arazi tazminatı hakkında tam net bilgi bulamadım. Sorduğum kadarıyla üst öğrenimden alan var alamayan da. Bilgisi olan hangi kanun yönetmelik belirtirse sevinirim.


muh83
Aday Memur
24 Ocak 2025 14:54

teknisyen olarak alırsın, bulunduğun kadroya göre verilir.

"Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır." diye bir ibare var.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/strateji/icerikler/ek-ozel-h-zmet-tazm-nati-20230713085202.pdf

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımMaaş Promosyonunda Asgari Tutar Ne Olmalı?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsunİşyerine gitmek için (kamu) aylık yol masrafıGYS15 günlük fark ödemesi2025 Temmuz Zammı2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.

Sözlük

kova burcu 1 güne bir atasözü bırak 1 güzellik 4 dünya iltifat günü 2 penez 1 maydanoz 2,5 tl 1 sürekli azalan şeyler 3 neşet ertaş 1 fakirleşme 3 Obezite de avrupa'da birinci sıradayız. 1

Son Haberler

Erdoğan: Enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruzDiyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacakBakan Kurum: CHP, millet karşısında adeta evcilik oynuyorAydın enginarı ve Söke peksimeti coğrafi işaret aldıHusumet kavgaya döndü: 1 ölü 7 yaralı

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi