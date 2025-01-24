Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


24 Ocak 2025 14:46
4B eş durumu tayini

Arkadaşlar ben 4B koruma ve güvenliğim 7 ay önce atandım eşim taşeron ve memlekette kaldı gelemedi 1 bebeğim var bu 4b nin eş durumu tayiniyle ilgili tam ve kesin bilgisi olan varsa aktarabilir mi

Çok Yazılan Konular

3+1 Kadroya Geçiş Süreci3+1 sözleşmeli personel tayin konusuİşçi Amir?Eş Tayini Yardımsözleşmeliden kadroya geçen personelin tayin hakkıMemurluğa 4 b'li başlayan ve kadroda emekli olanlar4b Sözleşmeli Personel Sigorta Gözükmüyor

Sözlük

Kar yağınca mutlu olanlar 2 en dokunaklı film sahnesi 4 fakirleşme 3 telli turna 2 kova burcu 1 kepaze 1 önce kırıp sonra da tamir etmeye çalışmak 2 penez 1 burun tıkanıklığı 1 yayın yasağı 1

Son Haberler

Erdoğan: Enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruzDiyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacakBakan Kurum: CHP, millet karşısında adeta evcilik oynuyorAydın enginarı ve Söke peksimeti coğrafi işaret aldıHusumet kavgaya döndü: 1 ölü 7 yaralı

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi