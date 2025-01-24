Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


24 Ocak 2025 15:14
Hatay'da kiralık ev bulmak kolay mı? Hatay toparlanabildi mi?

EKPSS sonucuyla Hatay'da Çevre, Şeh. ve İklim Bak.'nın İnşaat Mühendisliği kadrosunu tercih edeceğim.

-Hatay'ı tavsiye eder misiniz?

-Deprem sonrası olduğu için kiralık ev bulmak da zorlanır mıyım?

-Kiralar pahalı mı? ve hayat pahalı mı orada?

-Daha sonra bu bakanlığın başka şehirdeki birimine tayin almak kolay mı?

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