Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 15:19
Hatay'da kiralık ev bulmak kolay mı? Hatay toparlanabildi mi?

Hatay'da Çevre, Şeh. ve İklim Bak.'nın İnşaat Mühendisliği kadrosunu tercih edeceğim.

-Hatay'ı ve Hatay'da bu kurumu tavsiye eder misiniz?

-Deprem sonrası olduğu için kiralık ev bulmak da zorlanır mıyım?

-Kiralar pahalı mı? ve hayat pahalı mı orada?

-Daha sonra bu bakanlığın başka şehirdeki birimine tayin almak kolay mı?

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