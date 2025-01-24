Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Ocak 2025 15:39
sağlık hizmetleri öğretmenliği
sağlık hizmetleri ogretmenligi ne kadar maaş alıyor acaba? hizmet birleştirme yapinca maaş da artış oluyor mu?

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