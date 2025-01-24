Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Ocak 2025 15:58
Kurumlar arası geçiş yardım

Arkadaşlar x bakanlıkta yrd hizmetliyim. X belediyeye şofur kadrosuna geçebilirmiyim. Şofur kadrosuda orda gih diye geçiyor. Şofur kadrosununda şartla lise mezunu olmak ve B sınıfı ehliyete sahip olmak. Bu şartları taşıyorum. Kanunen herhangi bir engel varmı


pekgozenes
Aday Memur
24 Ocak 2025 16:09

Farklı ünvana geçemessin diye biliyorum. Birde yrd.hiz. ten gihe ünvan değişikliği şart

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