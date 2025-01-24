Engelli aile bireyi ve Gih?e geçiş

siz nerden biliyorsunuz da insanları töhmet altında bırakıyorsunuz siz insanların neler yaşadığını nerden biliyorsunuz insan canından neden vazgeçmek istesin ki böyle bi yola başvursun herkesi kendiniz gibi bilmeyin

siz nerden biliyorsunuz da insanları töhmet altında bırakıyorsunuz siz insanların neler yaşadığını nerden biliyorsunuz insan canından neden vazgeçmek istesin ki böyle bi yola başvursun herkesi kendiniz gibi bilmeyin