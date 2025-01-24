Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 16:15
Engelli aile bireyi ve Gih?e geçiş

babamın %90 engel durumu var 4 kardeşiz geri hizmete geçebilir miyim


kkivircikk
Aday Memur
24 Ocak 2025 19:06
bilgisi olan var mıdır acaba

MinişBücür
24 Ocak 2025 21:00

geri hizmet değil genel idare hizmetleri. Önce bunu öğrenmen gerekir.


kkivircikk
Aday Memur
24 Ocak 2025 21:04
tamam genel idare hizmetleri, geçebilir miyim bilgin var mı acaba ?

siyahbeyaz88
Genel Müdür
24 Ocak 2025 21:20
geçemezsin

Brse
Memur
24 Ocak 2025 21:22

Geçemezsin. Gih olman için psikiyatri ye gidip , süreçte iyi oyunculuk yapıp, gih olabilirsin...


kkivircikk
Aday Memur
24 Ocak 2025 21:23
peki doğuya gitme durumları nasıl oluyor bilginiz var mı acaba

26342
Memur
24 Ocak 2025 21:29
siz nerden biliyorsunuz da insanları töhmet altında bırakıyorsunuz siz insanların neler yaşadığını nerden biliyorsunuz insan canından neden vazgeçmek istesin ki böyle bi yola başvursun herkesi kendiniz gibi bilmeyin
Brse, Dün

Geçemezsin. Gih olman için psikiyatri ye gidip , süreçte iyi oyunculuk yapıp, gih olabilirsin...


Kadir-29
Şef
25 Ocak 2025 08:13
çok mu önemli
MinişBücür, Dün

geri hizmet değil genel idare hizmetleri. Önce bunu öğrenmen gerekir.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler2025 genel atama dönemiYeni atama yönetmeliği hakkındaCimer şikayetiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİbka talep toplama zamanıPsikiyatri ve Amatem?e sevk2025 Şubat mazeret ataması Ek görevleri hangi mevzuata göre hazırlanıyorTarihin en büyük balonu değil ise

Sözlük

fakirleşme 3 dünya iltifat günü 2 minekop 1 önce kırıp sonra da tamir etmeye çalışmak 1 dünyanın en sağlıklı yemeği 2 Amaksofobi 2 Absent 2 zeka 1 kopek para birimi 3 Blemmyae halkı 1

Son Haberler

Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadıEge Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk verilerSobadan sızan gazdan zehirlenen imam öldüCevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdiAdana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları