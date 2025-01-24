POMEM Sağlık Bilgi Formundaki Psikiyatrik Tanı ve Tedavi Geçmişi

Başlıkta da belirttiğim gibi, son 7 yıl içerisinde hiç psikiyatriste gitmedim. Ancak geçmişte, 2013'ün başı ile 2018 yılının öncesi arasında toplam 11 adet tedavi bilgim var. Sizlerden öğrenmek istediğim; Sağlık Bilgi Formu'ndaki "Psikiyatrik tanı ve tedavi geçmişi" kısmını "var" olarak mı yoksa "yok" olarak mı işaretlemeliyim?

Ayrıca, 30 Ocak'taki ön sağlıktan önce bir psikiyatristten "sağlam raporu" mu almalıyım? Bu konuda kararsızım çünkü son 2 yıl içinde psikiyatri muayenesi olmaması gerekiyormuş. Ne yapmamı önerirsiniz? Yorumlarınız benim için çok değerli.

Şimdiden cevap veren herkese teşekkür ederim.