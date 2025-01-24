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Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 16:43
Sağlık bilgi formu psikiyatrik tanı ve tedavi geçmişi

Başlıkta da belirttiğim gibi, son 7 yıl içerisinde hiç psikiyatriste gitmedim. Ancak geçmişte, 2013'ün başı ile 2018 yılının öncesi arasında toplam 11 adet tedavi bilgim var. Sizlerden öğrenmek istediğim; Sağlık Bilgi Formu'ndaki "Psikiyatrik tanı ve tedavi geçmişi" kısmını "var" olarak mı yoksa "yok" olarak mı işaretlemeliyim?

Ayrıca, 30 Ocak'taki ön sağlıktan önce bir psikiyatristten "sağlam raporu" mu almalıyım? Bu konuda kararsızım çünkü son 2 yıl içinde psikiyatri muayenesi olmaması gerekiyormuş. Ne yapmamı önerirsiniz? Yorumlarınız benim için çok değerli.

Şimdiden cevap veren herkese teşekkür ederim.


Baypar
Şube Müdürü
24 Ocak 2025 16:49

Yok yaz. 2 yıl üzeri tanılar sağlam kabül edilir. Ancak bazı tanılar için süre ayrımı yok. Ve bazı tanılar için kronik olmama potansiyeli olması gerekir.


Achryn
Aday Memur
24 Ocak 2025 16:52

F28 ORGANİK OLMAYAN PSİKOTİK BOZUKLUKLAR,

DİĞER

ilk kaydımda şöyle bir tanı var ama 2013 yılında yalnızca bir defa yazılmış ve şu anki ya da geçmiş dönemdeki ben ile bu tanının alakası yok nasıl böyle bir tanı yazmış doktor aklım almıyor

Baypar, Dün

Yok yaz. 2 yıl üzeri tanılar sağlam kabül edilir. Ancak bazı tanılar için süre ayrımı yok. Ve bazı tanılar için kronik olmama potansiyeli olması gerekir.


Baypar
Şube Müdürü
24 Ocak 2025 17:03

Psikotik bozukluklarda Yönetmeliğe göre Süre ayrımı olmuyor diye biliyorum. Tanın Depresyon , Anksiyete , uyum bozukluğu, Obsesif vs olasaydı 2 yıl ve üzeri maddesi geçerli oluyor ama Psikotik bozukluluklarda süre ayrımı yok. Bipolar Bozukluk vb tanılar C dilimine giriyor.

En iyisi sen Ön sağlık bilgi formunda Evet seçeneği seç. Ön sağlıktaki doktora söyle.

Hayır dersen eğer ki pomem kazanırsan Genel sağlıkta doktor E nabıza girer ve inceler. Yönetmeliği uygular.

Doktordan sağlam raporu alabilirsin yada herhangi bir doktora danışabilirsin.

Achryn, Dün

F28 ORGANİK OLMAYAN PSİKOTİK BOZUKLUKLAR,

DİĞER

ilk kaydımda şöyle bir tanı var ama 2013 yılında yalnızca bir defa yazılmış ve şu anki ya da geçmiş dönemdeki ben ile bu tanının alakası yok nasıl böyle bir tanı yazmış doktor aklım almıyor


Achryn
Aday Memur
24 Ocak 2025 17:04

Cevabınız için çok teşekkür ederim, en iyisi bir doktora danışayım.

Baypar, Dün

Psikotik bozukluklarda Yönetmeliğe göre Süre ayrımı olmuyor diye biliyorum. Tanın Depresyon , Anksiyete , uyum bozukluğu, Obsesif vs olasaydı 2 yıl ve üzeri maddesi geçerli oluyor ama Psikotik bozukluluklarda süre ayrımı yok. Bipolar Bozukluk vb tanılar C dilimine giriyor.

En iyisi sen Ön sağlık bilgi formunda Evet seçeneği seç. Ön sağlıktaki doktora söyle.

Hayır dersen eğer ki pomem kazanırsan Genel sağlıkta doktor E nabıza girer ve inceler. Yönetmeliği uygular.

Doktordan sağlam raporu alabilirsin yada herhangi bir doktora danışabilirsin.

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