Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 17:04
Van Ba?kale
Selam. Van Bakale'ye ben memur olarak atandım. Eşim komiser ve tayin döneminde yanıma gelmeye çalışacak. Bilgi alabilir miyim çalışma şartları, lojman, imkanlar vs

Smt.akkc
Aday Memur
24 Ocak 2025 17:25
öncelikle hayırlı olsun. lojman ev konusunda çok bilgim yok. sadece merkeze uzak olan bir ilçe kışları çok soğuk ol bol bol kar yağar. Ayrıca imlanlarda yok denecek kadar az AVM vs birşey bulunmuyor.

Çakırbeyliii
Aday Memur
24 Ocak 2025 17:33
hocam mümkünse siz eşinize tabi olarak gidin Başkale çok mahrum bi yer

cagla eskioglu
24 Ocak 2025 17:42

Eşimin yanıma gelme süreci uzarsa ben kadın olarak tek başıma orada yaşamam sıkıntılı olur mu peki

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