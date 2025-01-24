Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 17:04
Van Başkale hakkında bilgi

Selam. Van Bakale'ye ben memur olarak atandım. Eşim komiser ve tayin döneminde yanıma gelmeye çalışacak. Bilgi alabilir miyim çalışma şartları, lojman, imkanlar vs


Smt.akkc
Aday Memur
24 Ocak 2025 17:25
öncelikle hayırlı olsun. lojman ev konusunda çok bilgim yok. sadece merkeze uzak olan bir ilçe kışları çok soğuk ol bol bol kar yağar. Ayrıca imlanlarda yok denecek kadar az AVM vs birşey bulunmuyor.

Çakırbeyliii
Aday Memur
24 Ocak 2025 17:33
hocam mümkünse siz eşinize tabi olarak gidin Başkale çok mahrum bi yer

cagla eskioglu
Aday Memur
24 Ocak 2025 17:42

Eşimin yanıma gelme süreci uzarsa ben kadın olarak tek başıma orada yaşamam sıkıntılı olur mu peki


Sakaryalı540
Memur
24 Ocak 2025 22:38

Kadının eşinden ayrı yaşaması her yerde problem olur. Kız kıza da kalmayın öğretmenevi ideal olur orada kalın bence.

cagla eskioglu, Dün

Eşimin yanıma gelme süreci uzarsa ben kadın olarak tek başıma orada yaşamam sıkıntılı olur mu peki


Baybars6666
Aday Memur
25 Ocak 2025 00:20
2017den 2022ye kadar baskalede gorev yaptim lojmanlar 2022de acildi yeni binalr bos yer varsa cift sark yap gorev yok denecek kadar az ara sira vana buyuk misafir gelirse gorev olur onun disinda cevikler dahi sivil calosiyor cok rahat bi yer rutbelilerle sikinti yasamazsan bisey olmaz ki senin esin rutbeliymis ye ic yat kadinlara on numara yer gecesi yok 8 5 ise gel git bizim zamanimizda surgun yeriydi simdi suresi azaldi diye torpil yeri oldu kisin biyere gitmeyin geri gelemeyebilirsiniz yollara cığ dusuyor ama tunel acildiysa o problemde ortadan kalkmistir. ben gittim 2017de tunel yarim dediler sene oldu 2025 tek yolu acmislar diye duydum
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