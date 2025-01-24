Van Başkale hakkında bilgi

öncelikle hayırlı olsun. lojman ev konusunda çok bilgim yok. sadece merkeze uzak olan bir ilçe kışları çok soğuk ol bol bol kar yağar. Ayrıca imlanlarda yok denecek kadar az AVM vs birşey bulunmuyor.

öncelikle hayırlı olsun. lojman ev konusunda çok bilgim yok. sadece merkeze uzak olan bir ilçe kışları çok soğuk ol bol bol kar yağar. Ayrıca imlanlarda yok denecek kadar az AVM vs birşey bulunmuyor.