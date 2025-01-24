Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 17:04
Yargı reformu stratejisi belgesi 2025

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflerden biri de istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içerisinde sonuçlanması adına yapılacak düzenlemeler olacak.

İnşallah gerçekleşir ve yıllar ca beklemek zorunda kalmayız

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