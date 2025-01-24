Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 17:15
Çevre ve şehircilik bakanlığı

çevre ve şehircilik bakanlığına sozlesmeli büro personeli olarak atandım. Bilgi alabilir miyim hem bakanlık hem meslek hakkında.

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