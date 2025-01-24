Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 17:17
mal beyanı ve 10 günlük hapis
merhaba arkadaşlar bütün haberlerde dikkatinizi çekti mi bilmiyorum mal beyanında bulunmayan bir öğrenci kız tel fururası ödemedi diye 10 günlük hapis için ceza evine götürüldü. mal beyanı nedir kurum da memur olarak çalışan biri zaten beş yıla bir yapıyor o mu yoksa bir dosyan var ise icrada onla alakalı mal beyanı mı vermek zorundasın memurda olsan biri aydınlatırsa çok sevinirim teşekkürler

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