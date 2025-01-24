Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2025 17:53
Görevde yükselme

Arkadaşlar çalıştığım kurum bu yıl görevde yükselme sınavı açacak. Ben memur kadrosundayım kidemim bilgisayar işletmenliği kadrosuna için yetiyor. Bilgisayar işletmenliğine geçebilmek için bilgisayar kullanımı sertifikası yüzyüze bilgisayar işletmenliği sertifikası ise uzaktan eğitim ile var ve transkrip in de var. Yüzyüze bilgisayar işletmenliği sertifikası isterler mi

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