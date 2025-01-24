Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 18:25
Edirne ve Bolu Çevik Kuvvet

Herkese merhabalar Edirne ve Bolu illerinde çevik kuvvette tayin olmak isteyenlerden bugün talep toplandı. Orada çalışanlardan çalışma yoğunluklarının, kiralar ve hayat pahalılığının ne durumda olduğunu yazarlarsa sevinirim teşekkür ederim.


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
24 Ocak 2025 18:27
Pbs den mi duyuru geldi?

Kasabanınşerifii
Şef
24 Ocak 2025 18:28

Sadece Çevik kuvvette çalışanlar mı gidebiliyor


Çevikk1
Aday Memur
24 Ocak 2025 19:00

Doğrudur sadece batıda çalışan çevik personeline talepte bulunabiliyor.

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