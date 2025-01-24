Edirne ve Bolu illerine Çevik Kuvvet ataması

Bolu küçük bir şehir. Biraz pahallı diyebilirim. Bekar veya evli olarak kriterler farklılık gösterebilir. Kiralar 15-20 bin bandında. Bekar olarak 1-1 biraz daha eski evler için daha uygun bulunabilir. Evli isen güzel bir daire kirası 20.000 civarı olabilir. Bekar için sıkıcı bir şehir. Sosyal hayat kısıtlı. Doğal güzellikler muazzam. Abant yedigöller gölcük Kartalkaya... Bolu evli ve çocuklu aileler için çok ideal. Asayiş olayları çok az, halkı sıkıntısız. Kavga gürültü pek olmaz. Toplumsal olay pek olmaz. Ama ek görevide ne hikmetse yoğundur. Yinede çevik olarak pek yorucu bir yer değil. Boluspor PTT 1. Lig'de. 15 günde bir banko maç görevi. Bayan voleybol takımı muhtemelen seneye 1. Lig'de, onunda maç görevleri var standart. Bekar personel sosyal imkansızlıklardan dolayı kaçmak ister. Çocuklu aileler memnundur.