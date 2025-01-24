Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 18:25
Edirne ve Bolu illerine Çevik Kuvvet ataması

Herkese merhabalar Edirne ve Bolu illerinde çevik kuvvette tayin olmak isteyenlerden bugün talep toplandı. Orada çalışanlardan çalışma yoğunluklarının, kiralar ve hayat pahalılığının ne durumda olduğunu yazarlarsa sevinirim teşekkür ederim.


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
24 Ocak 2025 18:27
Pbs den mi duyuru geldi?

Kasabanınşerifii
Şef
24 Ocak 2025 18:28

Sadece Çevik kuvvette çalışanlar mı gidebiliyor


Çevikk1
Aday Memur
24 Ocak 2025 19:00

Doğrudur sadece batıda çalışan çevik personeline talepte bulunabiliyor.


Gökalp yıldız
Memur
24 Ocak 2025 21:13

Bolu küçük bir şehir. Biraz pahallı diyebilirim. Bekar veya evli olarak kriterler farklılık gösterebilir. Kiralar 15-20 bin bandında. Bekar olarak 1-1 biraz daha eski evler için daha uygun bulunabilir. Evli isen güzel bir daire kirası 20.000 civarı olabilir. Bekar için sıkıcı bir şehir. Sosyal hayat kısıtlı. Doğal güzellikler muazzam. Abant yedigöller gölcük Kartalkaya... Bolu evli ve çocuklu aileler için çok ideal. Asayiş olayları çok az, halkı sıkıntısız. Kavga gürültü pek olmaz. Toplumsal olay pek olmaz. Ama ek görevide ne hikmetse yoğundur. Yinede çevik olarak pek yorucu bir yer değil. Boluspor PTT 1. Lig'de. 15 günde bir banko maç görevi. Bayan voleybol takımı muhtemelen seneye 1. Lig'de, onunda maç görevleri var standart. Bekar personel sosyal imkansızlıklardan dolayı kaçmak ister. Çocuklu aileler memnundur.


sancak bayrak
Daire Başkanı
24 Ocak 2025 21:24

İstanbul dan talep almazlar diye düşünüyorum,yoksa Bayrampaşa da adam kalmaz.


Brse
Memur
24 Ocak 2025 21:24

Edirne de küçük sıkıcı. Soğuk .

Gökalp yıldız, Dün

Bolu küçük bir şehir. Biraz pahallı diyebilirim. Bekar veya evli olarak kriterler farklılık gösterebilir. Kiralar 15-20 bin bandında. Bekar olarak 1-1 biraz daha eski evler için daha uygun bulunabilir. Evli isen güzel bir daire kirası 20.000 civarı olabilir. Bekar için sıkıcı bir şehir. Sosyal hayat kısıtlı. Doğal güzellikler muazzam. Abant yedigöller gölcük Kartalkaya... Bolu evli ve çocuklu aileler için çok ideal. Asayiş olayları çok az, halkı sıkıntısız. Kavga gürültü pek olmaz. Toplumsal olay pek olmaz. Ama ek görevide ne hikmetse yoğundur. Yinede çevik olarak pek yorucu bir yer değil. Boluspor PTT 1. Lig'de. 15 günde bir banko maç görevi. Bayan voleybol takımı muhtemelen seneye 1. Lig'de, onunda maç görevleri var standart. Bekar personel sosyal imkansızlıklardan dolayı kaçmak ister. Çocuklu aileler memnundur.

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