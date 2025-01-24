KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Ocak 2025 19:12
Bilgisayar Teknisyeni Uygulama Sınavı Hakkında

Merhaba,

Bir bakanlıkta bilgisayar teknisyenliği için uygulama sınavına girmeye hak kazandım. Sanırım yazılı sınavdan farklı olacak. Sınav nasıl yapılıyor? Neler sorabilirler? Varsa tecrübeli arkadaşlar bilgilendirebilir mi?

Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

önlisans mezunu,lisans okurken memur olarak atanabilirmi ilişki kesmek gerekir mi ?Botaş mülakatikm ve şeker hastalığıTCDD hat bakım onarımıYargıtay Zabıt Katipliği Alımı Hk.MSB akaryakıt İkmal başvurdum KPSS puanımla işçi olarak başvurdum şartları nasıl

Sözlük

Bugün olanlar 2 Blemmyae halkı 1 tanaka 1 enflasyon canavarı 1 Kar yağınca mutlu olanlar 2 telli turna 2 güzellik 4 2025 Yılı Zam Beklentileri 2 olimpiyat 1 minekop 1

Son Haberler

Traktörünü çukura gömüp, jandarmaya çalındı ihbarı yaptıKartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandıMahmut Arslan: Kamu Çerçeve Protokolünde tek yetkili HAK-İŞSGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yokKartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi