Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2025 19:17
2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?

?24/01/2025? Tarihi İtibarıyla Hesaplanan Aylık :12019.23

Ek Ödeme :480.77

Gösterge

0

Ortalama Yıllık Kazanç

0

Ortalama Aylık Kazanç

20056.5

Aylık Bağlanma Oranı

0

Aylık Bağlanma Oranı 2

0

Aylık Bağlanma Oranı 3

37.36

Çalışma Dönemi Prim Gün Sayısı

2000 Öncesi 0

2000-2008/10 Arası 0

2008/10 Sonrası 4925

Toplam Prim Gün Sayısı 4925

hesaplamak isteyenler için link:

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-emekli-aylik-bilgisi-hesaplama

çıkan sonuçları paylaşın fikir alışverişinde bulunalım arkadaşlar. prime esas kazanç düşük gösterildiği için (brüt asgari ücretten biraz fazla) bu maaşlar çıkıyor. 1999 ve 2008 öncesi yüksekten priminiz yatmadiysa sonuç çok kötü olacak. bununla ilgili de cimer e yazdim cevap bekliyorum. ornek paylaşıyorum cevap olumsuz gelir diyenler oluyor. neden yazmaktan cekiniyoruz?


katip1988
Şube Müdürü
24 Ocak 2025 19:18

başlıktaki %377 değil 37 olacakti hatalı olmuş. özür.


Die4Freedom
Aday Memur
24 Ocak 2025 19:26

Değil. Her 360 güne %2 abo verilir diye biliyorum.


Kalet
Daire Başkanı
24 Ocak 2025 20:15

Sadece abo sorun değil, verilen seyyanen zammın emekliye esas aylığa yansıtılmaması da büyük bir problem.


Memurilanlari
Aday Memur
24 Ocak 2025 22:43

Ali Yalçın maaşını açıklamadı ama memurların emekli maaşı asgari altında kaldı. Memursen üyeleri bu problemin en temel sorunu.

Toplam 4 mesaj

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