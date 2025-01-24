Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ocak 2025 19:23
Asm hemşire maasi

Arkadaşlar bizler çalışıp alıyoruz biliyorsunuz ki en son aralığı aldık sizlere kac yattı acaba. Bana 3350 nüfusla 47 bin yattı hyp yok

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