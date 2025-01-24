Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


24 Ocak 2025 19:27
4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?

Arkadaşlar sözleşmeliye kadro geldiğinde kendi isteğimle kadroya geçmemiştim. Şimdi kadroya geçmek istesem geçebilir miyim ? Bu şekilde geçiş yapan ya da konu ile ilgili bilgisi olan var mı?

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