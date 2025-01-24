Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 20:10
Memurlar.net forum reklam sorunu

Sayın editör foruma girdiğimizde reklamdan konuları okuyamiyoruz konu basliğina tikladigin an reklam cikiyo reklama tıklamak zorunda kalıyoruz..benden size tavsiye böyle giderse takip sayisi ciddi derecede azalır yorumlar azalır...reklam olur fakat bukadar abartılı olmaz...forumun uzun ömürlü olması devamlı aktif takip edildigi içindir insanlar takip etmezse reklam neye yarar bence bu konuda bi istişare yapılmalı herşeyin fazlası zarardır...

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